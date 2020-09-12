«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Сошников остановят Боба Хартли

Омичи одержали четыре победы в основное время с общим счётом 15:3.

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.70, успех «Авангарда» идёт за 2.31.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «СЮ» — «Авангард» 13 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават» — «Авангард» (13.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз: Артета, Обамеянг, Джака и Виллиан настрадаются в дерби «Канониры» часто допускают осечки на выезде, а «дачники» хороши в защите.

Впрочем, пока первенство не приостановили. На воскресенье, 13 сентября, запланированы сразу семь поединков. Самый ранний из них вызывает наибольший интерес. Ещё бы — в Уфе местный «Салават Юлаев» сразится с «Авангардом». Начнут рано, в 14:30 мск. История противостояния богатая.

Собственно, именно эта пара становилась украшением двух последних розыгрышей Кубка Гагарина (хоть один из них и не дошёл до логического завершения). В 2019 году в финале Восточной конференции омичи прошли дальше в шести матчах. В минувшем марте клуб из Башкортостана вернул должок. Тоже в шести играх.

Естественно, «ястребы» это не забыли и постараются поквитаться. Благо что они сейчас находятся в великолепном состоянии. Регулярный чемпионат открыли четырьмя победами подряд. Все — в основное время, общий счёт пугает (15:3). Размялись на «Сибири» (1:0) и московском «Динамо» (2:1), а вот дальше пошла жара.

«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Мелкадзе с Нобоа не дадут Шелии и Джанаеву выйти сухими из воды За грозненцев родное поле, но сочинцы ещё ни разу не проиграли.

Несчастный «Амур» получил восемь шайб (8:2), перебравший состав «Металлург» вытащил четыре (0:4). И это ещё Юхо Олкинуора много выручал! С атакой полнейший порядок, новичок Рид Буше уже успел набрать четыре (3+1) очка, а Эмиль Гарипов оформил два шатаута и закрепился в статусе основного голкипера. Красота.

Вроде бы неудивительно, что букмекеры считают «Авангард» фаворитом даже на чужом льду. Но не всё так просто. «Салават Юлаев» тоже хорошо стартовал — шесть очков в четырёх встречах. Одолел «Торпедо» (3:2), разгромил «Северсталь» (4:1), дожал минское «Динамо» (4:3). Не получилось только со «Спартаком» (3:5).

Впрочем, там последний рубеж доверили Владиславу Сухачёву, который попросту не справился и пропустил пять шайб с 29 бросков. Естественно, против «Авангарда» с первых минут выйдет Юха Метсола. Шустрый финн прекрасно знает, как останавливать атаки «ястребов».

«Урал» — «Химки». Прогноз: Ломовицкий, Корян и Идову разочаруют. Помазун продолжит тащить За четыре игры арендованный у ЦСКА голкипер пропустил только два раза.

Но дело даже не в этом. Уфимцы получили трое суток на восстановление после выездной серии. Предыдущий матч они провели аж 9 сентября. А вот омичи в пятницу гостили в Магнитогорске. То есть подопечные Томи Лямся абсолютно точно не будут иметь проблем с энергией, а это уже половина дела.

И второй момент — болельщики. Трибуны в Уфе разрешено заполнить на 50%, а это целых 4 тыс. человек. Солидная поддержка. На наш взгляд, с учётом всех факторов шансы кажутся близкими к равным. Потому будем играть против линии. Победа «СЮ» с нулевой форой идёт за 2.08, а комбинированная ставка 1Х + тотал больше 3.5 шайбы — за 2.20.

Скучно быть не должно. Даже в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина, где цена ошибки по умолчанию в разы выше, команды во всех шести случаях добрались до отметки в четыре гола. Вратари у обеих сторон, конечно, в полном порядке, но ведь и нападающие чертовски хороши.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 сентября 2020 года

«Авангард» сейчас великолепен, но считать его фаворитом в Уфе несколько странно. Во-первых, у «СЮ» было двое лишних суток на восстановление. Во-вторых, на трибуны пустят 4 тыс. человек. В третьих, «Салават» с Юхой Метсолой в воротах одержал три победы в основное время из трёх. Думается, за очки хозяева тут зацепятся.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.20.