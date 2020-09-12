«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Сошников остановят Боба Хартли

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.70, успех «Авангарда» идёт за 2.31.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «СЮ» — «Авангард» 13 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават» — «Авангард» (13.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.
Впрочем, пока первенство не приостановили. На воскресенье, 13 сентября, запланированы сразу семь поединков. Самый ранний из них вызывает наибольший интерес. Ещё бы — в Уфе местный «Салават Юлаев» сразится с «Авангардом». Начнут рано, в 14:30 мск. История противостояния богатая.
Собственно, именно эта пара становилась украшением двух последних розыгрышей Кубка Гагарина (хоть один из них и не дошёл до логического завершения). В 2019 году в финале Восточной конференции омичи прошли дальше в шести матчах. В минувшем марте клуб из Башкортостана вернул должок. Тоже в шести играх.
Естественно, «ястребы» это не забыли и постараются поквитаться. Благо что они сейчас находятся в великолепном состоянии. Регулярный чемпионат открыли четырьмя победами подряд. Все — в основное время, общий счёт пугает (15:3). Размялись на «Сибири» (1:0) и московском «Динамо» (2:1), а вот дальше пошла жара.
Несчастный «Амур» получил восемь шайб (8:2), перебравший состав «Металлург» вытащил четыре (0:4). И это ещё Юхо Олкинуора много выручал! С атакой полнейший порядок, новичок Рид Буше уже успел набрать четыре (3+1) очка, а Эмиль Гарипов оформил два шатаута и закрепился в статусе основного голкипера. Красота.
Вроде бы неудивительно, что букмекеры считают «Авангард» фаворитом даже на чужом льду. Но не всё так просто. «Салават Юлаев» тоже хорошо стартовал — шесть очков в четырёх встречах. Одолел «Торпедо» (3:2), разгромил «Северсталь» (4:1), дожал минское «Динамо» (4:3). Не получилось только со «Спартаком» (3:5).
Впрочем, там последний рубеж доверили Владиславу Сухачёву, который попросту не справился и пропустил пять шайб с 29 бросков. Естественно, против «Авангарда» с первых минут выйдет Юха Метсола. Шустрый финн прекрасно знает, как останавливать атаки «ястребов».
Но дело даже не в этом. Уфимцы получили трое суток на восстановление после выездной серии. Предыдущий матч они провели аж 9 сентября. А вот омичи в пятницу гостили в Магнитогорске. То есть подопечные Томи Лямся абсолютно точно не будут иметь проблем с энергией, а это уже половина дела.
И второй момент — болельщики. Трибуны в Уфе разрешено заполнить на 50%, а это целых 4 тыс. человек. Солидная поддержка. На наш взгляд, с учётом всех факторов шансы кажутся близкими к равным. Потому будем играть против линии. Победа «СЮ» с нулевой форой идёт за 2.08, а комбинированная ставка 1Х + тотал больше 3.5 шайбы — за 2.20.
Скучно быть не должно. Даже в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина, где цена ошибки по умолчанию в разы выше, команды во всех шести случаях добрались до отметки в четыре гола. Вратари у обеих сторон, конечно, в полном порядке, но ведь и нападающие чертовски хороши.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 сентября 2020 года
«Авангард» сейчас великолепен, но считать его фаворитом в Уфе несколько странно. Во-первых, у «СЮ» было двое лишних суток на восстановление. Во-вторых, на трибуны пустят 4 тыс. человек. В третьих, «Салават» с Юхой Метсолой в воротах одержал три победы в основное время из трёх. Думается, за очки хозяева тут зацепятся.
Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.20.
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