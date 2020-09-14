«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.70.

«Лондонский «Челси» под руководством легендарного Фрэнка Лэмпарда выдал крайне мощный сезон. Получилось замкнуть топ-4, набрав 66 баллов, и попасть в Лигу чемпионов. При этом стоит отметить весьма результативную атаку, которую построил молодой английский специалист. Лондонцы сумели наколотить 69 голов, больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».



Новый сезон обещает быть не менее результативным для «пенсионеров». Дело в том, что они проводят сумасшедшую трансферную кампанию. На смену ушедшим Виллиану и Педро были приобретены чуть ли не самые талантливые футболисты немецкой Бундеслиги: Кай Хаверц и Тимо Вернер. Также не стоит забывать и о трансфере Хакима Зиеша из «Аякса».



При этом из аренды вернулся целый ряд молодых футболистов. А защитную линию в качестве свободных агентов пополнили опытный Тьяго Силва и молодой Маланг Сарр. Кроме того потратились на одного из лучших крайних Англии Бена Чиллвела. Правда, некоторые из новичков команды находятся в лазарете, а их участие в 1-м туре АПЛ под вопросом. Однако у Фрэнка Лэмпарда наверняка будет выбор, поскольку качественных игроков в стане лондонцев теперь пруд пруди.



Лэмпард в прошлом сезоне уже показал, что умеет использовать то, что имеется под рукой. Сейчас вариантов становится гораздо больше. Так что, на наш взгляд, «Челси» сумеет набрать первые три очка. Мы бы проверили П2 за коэффициент 1.70.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что «чайки» при прочих равных ещё и являются удобным соперником для лондонцев. В шести последних играх в АПЛ против «Брайтона» «пенсионеры» отпраздновали пять побед с общим счётом 13:1».