«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.55, успех «Торпедо» идёт за 5.30.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05.



Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 1.31, успех «Торпедо» с учётом овертайма и буллитов оценен в 3.60. Поставить на гол в пустые ворота можно за 3.50.

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