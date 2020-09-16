«Сибирь» — «Динамо»: трансляция матча КХЛ 16 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 3.00, успех «Динамо» идёт за 2.20.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Москва» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.
Итоговая победа «Сибири» идёт за 2.25, успех «Динамо» с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.69. Гол на первой минуте оценен в 15.50.
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Соперники стоят друг друга. Ждём равного хоккея и нервной концовки.
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