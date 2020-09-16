«Лидс» — «Халл Сити»: прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги 16 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Лидс» — «Халл Сити».

Ставка: «Халл» не забьёт за 2.02.

«Халл Сити» по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе, напротив, набрал меньше всех очков и справедливо вылетел в первую лигу Англии. В своей первой игре в новом розыгрыше третьего по силе дивизиона страны клуб выиграл со счётом 2:0 у «Галлингема». Но понятно, что уровень конкурентов здесь оставляет желать лучшего.



«Тиграм» пришлось пройти через первый раунд Кубка лиги Англии. Тогда они встречались в гостях с несчастным «Сандерлендом», который забыл про АПЛ и уже не первый год рубится в третьем дивизионе. В основное и дополнительное время голов не дождались, пришлось бить послематчевую серию пенальти, где удачливее оказались гости.



Мы бы не стали ждать голов от «Халл Сити» и в предстоящем поединке. Причин тут несколько. Во-первых, в матче первого раунда с «чёрными котами» клуб показал далеко не самый выразительный футбол. Он нанёс за все 120 минут семь ударов по воротам, лишь один из которых пришёлся в створ.



Во-вторых, «тигры» не отличались высокой результативностью и в Чемпионшипе. По итогам сезона-2019/2020 только шесть участников забили меньше, чем они. Ну а третья причина – статистика личных встреч, она тоже не оставляет аутсайдеру шансов.



Дело в том, что «Халл Сити» забивал только в одном из шести последних очных противостояний с «Лидсом». При таких раскладах ставка гости не забьют за коэффициент 2.02 выглядит интересно. Фаворит наверняка проведёт ротацию, но даже при таком раскладе разница в классе кажется более чем заметной".