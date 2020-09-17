«Знамя» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка России в Ногинске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат».

Ставка: победа «Знамени» с форой (+1.5) за 1.85.

«Клуб из Московской области представляет особый интерес, поскольку здесь достаточно как молодых футболистов региона, так и игроков с огромным опытом в РПЛ. Достаточно назвать несколько имён — Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Шешуков, Александр Самедов. Недавно присоединился Роман Шишкин. Правда, в ПФЛ результаты пока печальные: три поражения подряд, пять очков в шести турах и 13-е место в таблице. Единственная победа получилась технической: липецкий «Металлург» ушёл на карантин из-за коронавируса.



В Кубке России получается веселее — прошли «Знамя Труда» (1:0), всё тот же липецкий «Металлург» (опять без выхода на поле) и «Сокол» (0:0, 6:5 пен). Теперь соперники будут гораздо серьёзнее. «Ахмат» после прихода Андрея Талалаева на пост главного тренера добавил, но никак не может обрести стабильность.



Вслед за серией из трёх побед последовали два поражения. 0:3 от ЦСКА вопросов не вызывают: непосредственно по качеству футбола грозненцы как минимум не уступали. Много выручал Игорь Акинфеев, плюс подвела оборона при стандартах. А вот 0:1 от «Сочи» на своём поле — это уже серьёзнее. Уже 21 сентября предстоит на выезде сразиться с «Динамо», так что состав в игре со «Знаменем» в лучшем случае окажется полуторным.



Это повышает шансы клуба из Ногинска. Думается, для опытных футболистов битва против клуба РПЛ будет куда принципиальнее, чем рядовой матч ПФЛ. Потому проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. А дальше всё зависит от состава гостей. В любом случае 1.52 на победу «Ахмата» смотрится сомнительно.



Проверять 1Х за дивный коэффициент 2.55 всё же не рискнём, подстрахуемся и возьмём П1 с форой (+1.5) за 1.85. Также надо учесть, что во всех пяти поединках с участием «Знамени» в ПФЛ голы забивались в обе стороны, так что «обе забьют» за 2.06 тоже имеет право на жизнь. Ждём чего-то вроде 1:1 или 1:2».