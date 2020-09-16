«Знамя» — «Ахмат». Прогноз: Павлюченко, Шишкин и Самедов дадут бой Талалаеву в Ногинске

17 сентября «Знамя» и «Ахмат» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Знамени» оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат» 17 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат» 17 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Знамя» — «Ахмат» (17.09.2020)

В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже девять туров, в РПЛ позади семь. Пришло время Кубка России, где с середины сентября в дело вступает целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный, так что на нём остановимся поподробнее.

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Вместо привычных стадий 1/64 и 1/32 финала Кубка России введён групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

«Ахмат» попал в компанию к «Знамени» и «Шиннику». 17 сентября предстоит отправиться в уютный Ногинск, а через пять недель предстоит визит в Ярославль. Клуб из Московской области представляет особый интерес, поскольку здесь достаточно как молодых футболистов региона, так и игроков с огромным опытом в РПЛ.

Достаточно назвать несколько имён — Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Шешуков, Александр Самедов. Недавно присоединился Роман Шишкин. Правда, в ПФЛ результаты пока печальные: три поражения подряд, пять очков в шести турах и 13-е место в таблице. Единственная победа получилась технической: липецкий «Металлург» ушёл на карантин из-за коронавируса.

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В Кубке России получается веселее — прошли «Знамя Труда» (1:0), всё тот же липецкий «Металлург» (опять без выхода на поле) и «Сокол» (0:0, 6:5 пен). Теперь соперники будут гораздо серьёзнее. «Ахмат» после прихода Андрея Талалаева на пост главного тренера добавил, но никак не может обрести стабильность.

Вслед за серией из трёх побед последовали два поражения. 0:3 от ЦСКА вопросов не вызывают: непосредственно по качеству футбола грозненцы как минимум не уступали. Много выручал Игорь Акинфеев, плюс подвела оборона при стандартах. А вот 0:1 от «Сочи» на своём поле — это уже серьёзнее.

В середине первого тайма отличился Кристиан Нобоа, после чего гости отдали мяч и сели к воротам. «Ахмат» давил, много бил издали, но по-настоящему опасных моментов практически не имел. Так в итоге и доиграли — 0:1. Уже 21 сентября предстоит на выезде сразиться с «Динамо», так что состав в игре со «Знаменем» в лучшем случае окажется полуторным.

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Это повышает шансы клуба из Ногинска. Думается, для опытных футболистов битва против клуба РПЛ будет куда принципиальнее, чем рядовой матч ПФЛ. Потому проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. А дальше всё зависит от состава гостей. В любом случае 1.52 на победу «Ахмата» смотрится сомнительно.

Проверять 1Х за дивный коэффициент 2.55 всё же не рискнём, подстрахуемся и возьмём П1 с форой (+1) за 1.95. Также надо учесть, что всех пяти поединках с участием «Знамени» в ПФЛ голы забивались в обе стороны, так что «обе забьют» за 2.06 тоже имеют право на жизнь. Ждём чего-то вроде 1:1 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат» 17 сентября 2020 года

График у «Ахмата» плотный, состав почти наверняка будет далёк от оптимального. «Знамя» в ПФЛ пока не блещет, но свои голы забивает исправно. А главное — встреча с клубом РПЛ наверняка будет особенно принципиальна для опытных футболистов хозяев вроде Павлюченко, Шешукова и Янбаева. Грозненцы если и победят, то с большими усилиями.

Ставка: победа «Знамени» с форой (+1) за 1.95.