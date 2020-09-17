«Шэмрок Роверс» — «Милан»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (-2.5) за 1.88.

«Собственно, интриги здесь нет абсолютно никакой. Между командами настоящая пропасть: как в вопросе финансов, так и в вопросе класса исполнителей. Букмекеры оценивают успех дублинского клуба сумасшедшим коэффициентом 27.00. Исчерпывающий факт.



Впрочем, сказать пару ласковых в адрес ирландцев всё же стоит. Чемпионат Ирландии сейчас в самом разгаре, а «Шэмрок Роверс» лидирует с завидным отрывом. Причём за 11 игр клуб ни разу не проиграл, пропустил всего лишь шесть голов, зато забил целых 24. Проблем с тонусом, как видно, у него нет.



При этом «Роверс» сумел пройти финский «Ильвес» в первом квалификационном раунде. Любопытно, что основное время завершилось со счётом 2:2, а ирландцы даже умудрились остаться в меньшинстве на 88-й минуте. Впрочем, получилось дотерпеть до бесконечной послематчевой серии пенальти, где они и победили (12:11).



До старта нового розыгрыша итальянской Серии А остаётся совсем чуть-чуть. «Милан» сидит без официальных матчей уже давно. В сентябре приходится довольствоваться лишь товарищескими встречами, коих было четыре штуки.



Во всех случаях «россонери» победили, а общий счёт побед составил 16-5. Стефано Пиоли всё же время от времени включал в состав игроков основы. Совсем не исключено, что львиная доля ключевых футболистов будет задействована и в игре со скромным «Шэмрок Роверс». Во-первых, перестраховаться лишним никогда не будет, а во-вторых, на носу Серия А.



Это отличная возможность провести заключительный контрольный матч с повышенной ответственностью, чтобы футболисты почувствовали ритм и втянулись. Букмекеры предлагают на П2 с форой (-2.5) рабочий коэффициент 1.88. Вполне можно проверить. Шансов у ирландцев действительно практически нет, так что вероятность разгрома высока. Если хозяева быстро пропустят, дальше проблем у фаворита уже не возникнет».