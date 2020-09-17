«Айлендерс» — «Тампа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 6-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 6-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Тампа».

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.

«С Пойнтом подопечные Джона Купера одержали три победы из трёх возможных. Без него, напротив, потерпели два поражения. По информации инсайдеров, лучший центральный нападающий команды всерьёз рискует пропустить шестую встречу. Разумеется, это повышает шансы «островитян», хотя не всё так просто. Если в третьем матче (где Пойнт впервые не попал в заявку) фаворит очень много ошибался и выглядел хуже обычного, то накануне он показывал бодрый хоккей. Больше того, «Тампа» смотрелась лучше и имела достаточно возможностей закрыть серию.



Тут и несколько упущенных моментов, и отменённый после запроса гол при 1:1, и неиспользованное удаление Энтони Бовиллье в самом конце третьего периода. Очень много тащил Семён Варламов, который после решающей шайбы на эмоциях сделал рыбку. Но во второй раз «Нью-Йорку» так вряд ли повезёт.



В среду они забили практически всё, что создали. Достаточно взглянуть на статистику — 24 броска в створ за 90 минут. У «Лайтнинг», для сравнения, 37. Потому создаётся ощущение, что номинальные гости смогут закончить начатое даже в случае отсутствия Пойнта. Просто потому что с созиданием у «Айлендерс» всё плохо.



Серию нужно закончить максимально быстро ещё и для того, чтобы «Даллас» не получил большого преимущества в свежести за счёт дополнительных дней отдыха. Скорее всего, большого количества голов не увидим, но «Тампа» всё же выйдет в финал Кубка Стэнли. Мы бы выбирали между П2 за 2.10 и ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.



Кевин Шаттенкирк накануне совершил натуральный привоз и обрезал команду. На фоне усталости вероятность таких ошибок поднимается, это нормально. «Молнии» научились при необходимости выживать в вязком хоккее и добиваться результата, что доказала серия против «Коламбуса». Пожалуй, моменты у «Айлс» будут возникать по большим праздникам».