«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Нижнекамске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: ИТБ 3 гола «Авангарда» за 1.88.

«Волки» набрали всего два очка, добыв единственную победу над «Витязем» (4:3). Однако с учётом всех условий ситуация не кажется кошмарной. Во-первых, сыграно только пять матчей, подавляющее большинство клубов успели провести по шесть-семь. Во-вторых, выходить на лёд пришлось на фоне серьёзных кадровых проблем. Из-за вспышки коронавируса приходилось выставлять молодёжь. Лидеры постепенно возвращаются — кто-то уже сыграл, кто-то только приступил к тренировкам.

Дальше ситуация должна выправиться. Нижнекамцы продолжают бороться и демонстрировать характер, забивают довольно часто. А вот с обороной большие проблемы: три шайбы от «Витязя», шесть — от «Йокерита», пять — от СКА и шесть — от «Автомобилиста». Удалений много, меньшинство не работает, вратари не спасают.



Достаточно сказать, что в двух предыдущих поединках «Нефтехимик» аж пять раз пропустил в формате «4 на 5». Потому самый очевидный вариант — индивидуальный верх гостей. Ведь «Авангард» сейчас на ходу: мощная предсезонка плавно перетекла в классное начало регулярного чемпионата.



Пять побед в шести матчах, все — в основное время. Проиграли только «Салавату Юлаеву» (2:3), хотя и там в третьем периоде создали достаточно. Неудачу в Уфе закрыли яркой победой над СКА со счётом 4:3. Быстро повели с разницей в три шайбы, позволили петербуржцам отыграться, но не опустили рук и забили решающий гол в меньшинстве.



Проблем с физической готовностью быть не должно, «ястребы» имели два полных дня на восстановление. Статистика очных встреч также полностью на их стороне: в четырёх предыдущих случаях они брали верх, причём неизменно в основное время. И лишь раз забили меньше трёх шайб.



От этого и оттолкнёмся. У омичей убойная атака, у нижнекамцев проблемная оборона и нестабильные вратари. Мы бы выбирали между ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 1.88 и комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 4.5 гола» за 2.13».