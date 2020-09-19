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«Тампа» — «Даллас»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 1-го матча

«Тампа» — «Даллас»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 1-го матча
Ставки / Прогнозы 0

20 сентября в 1-м матче финала плей-офф НХЛ встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало матча — в 2:30 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.58.

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 20 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Итоговый успех «Тампы» оценён в 1.60, поставить на победу «Далласа» с учётом овертайма предлагают за 2.44.

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«Шерифы» забрали обе личные встречи в сезоне и имели три лишних дня отдыха.
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