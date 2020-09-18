«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Худобин, Гурьянов и Радулов шокируют Кучерова с Василевским

20 сентября в 1-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч финала НХЛ «Тампа» — «Даллас» 20 сентября

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 20 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 1-го матча финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» (20.09.2020)

Шутки в сторону, на кону Кубок Стэнли. Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ наступает время финальной серии. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно мгновение. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они и выявят сильнейшего.

«Боруссия Д» — «Боруссия М». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель продлят невероятную серию Дортмундцы выиграли у «Боруссии М» 11 предыдущих очных встреч. С ума сойти.

Разумеется, деление на хозяев и гостей останется условным, дополнительного преимущества никто не получит. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первая игра финальной серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» стартует 20 сентября в 2:30 мск.

Понятно, что по уровню исполнителей подопечные Джона Купера имеют преимущество. Они научились не только расстреливать соперников в яркой атакующей манере, но и выживать в вязком хоккее. 0-4 от «Коламбуса» в первом раунде прошлого розыгрыша Кубка Стэнли явно пошли на пользу.

Собственно, все соперники «молний» в нынешнем плей-офф в первую очередь отталкивались от надёжной защиты. С «Коламбусом» всё понятно — уровень индивидуального таланта минимальный, Джон Торторелла выжимал максимум из имевшегося материала. «Бостон» смотрелся гораздо опаснее, однако помешало большое количество возрастных хоккеистов.

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Некоторые из них элементарно не успели набрать должные кондиции, а на фоне плотного графика стали заметное проигрывать в движении. Шанс мог бы дать Туукка Раск, но он покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, а опытный Ярослав Галак проиграл дуэль Андрею Василевскому в одну калитку.

В финале конференции досталось «Айлендерс». Подопечные Барри Тротца умеют строить капканы в средней зоне и помогать вратарю, вот только с созиданием всё смотрелось слишком печально. Первое звено время от времени напоминало о себе, а в остальных случаях что-то заковыривать удавалось либо в большинстве, либо после серьёзных ошибок соперника. Варламов затянул серию как мог и всё же спасовал.

«Даллас» — совсем другой случай. Тут с глубиной атаки всё в порядке. Уже десять человек забросили как минимум три шайбы в Кубке Стэнли. Состав ровный, вратарь поймал кураж и выручает в промышленных масштабах, а главное — тактическая гибкость. «Шерифы» на классе прошли «Калгари», затем перестреляли очень опасный «Колорадо», а на десерт задушили яркий «Вегас».

«Лидс» — «Фулхэм». Прогноз: это не «Энфилд». Бьельса и Родриго споткнутся на новичке АПЛ За 10 предыдущих матчей в Чемпионшипе «Лидс» одержал только две победы.

Кроме того, лучший клуб Запада имел трое дополнительных суток на восстановление, а это огромная фора. «Тампа» сама отдыхала неделю перед предыдущем раундом, в результате чего уничтожила в первом поединке наевшихся «Айлендерс» со счётом 8:2. Именно на старте серии шансы «Старз» наиболее ощутимы. Дальше будет тяжелее.

Брейден Пойнт вернулся в шестом матче и даже провёл на льду 25 минут, получать в корпус он будет максимально часто, ведь наверняка играет через боль, что соперники постараются использовать. Шансы «Тампы» действительно выше, но давать на их победу в основное время меньше двойки — это просто неуважение. Между прочим, обе встречи в регулярном чемпионате ушли в дополнительное время, где «Даллас» взял верх (4:3 ОТ, 3:2 ОТ).

Потому будем играть против линии. Брать ли классические Х2 за отличный коэффициент 1.98 — дело вкуса. Линия позволяет подстраховаться и взять П2 с форой (+1) за 1.78. А нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.21. Шансы на проход сопоставимы с Х2, а коэффициент заметно выше. Проверим.

Прогноз и ставки на 1-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» 20 сентября 2020 года

Шансы «Тампы» действительно выше: Василевский хорош, Кучеров штампует очки, Пойнт вновь в строю. И всё же давать на лобовую победу хозяев меньше двойки — это перебор. «Даллас» забрал обе очные встречи в регулярном чемпионате и имел трое лишних суток на восстановление. Именно стартовые матчи — основной шанс для «шерифов». Думается, они взгрызутся в него всеми доступными способами.

Ставка: «Даллас» откроет счёт за 2.21.