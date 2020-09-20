«Уфа» — ЦСКА: где покажут матч, по какому каналу, прогнозы и ставки букмекеров

20 сентября «Уфа» примет ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.



Поставить на обе забьют можно за 2.26, пенальти идёт за 2.46.

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