Ковингтон — Вудли: кто победил в бою UFC 20.09.2020, какие ставки и прогнозы зашли

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.
Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!» — и рефери остановил схватку.
Эксперты не сомневались в победе Ковингтона, поставить на неё можно было за 1.29. С 1000 игрок получил бы 1290 рублей. Успех Вудли шёл за 3.70, ничья — за 51.0.
При этом букмекеры не ожидали, что поединок завершится досрочно. Ставки на такое развитие событие принимались за 2.50. Если бы бой прошёл всю дистанцию, сыграл бы коэффициент 1.50.
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