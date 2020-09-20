«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов».

Ставка: победа «Локомотива» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«В московском «Локомотиве» всё неспокойно. После семи туров команда находится на 10-й строчке в турнирной таблице с девятью баллами в копилке. За всё это время получилось добыть только две победы, было это в двух стартовых турах. Кошмар, натуральный кошмар.



Заметно сказывается отсутствие Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Первый по-прежнему в лазарете, а второму предстоит бомбить в Серии А за яркую «Аталанту». Марко Николич пытается что-то найти, но проблемы в созидании просто колоссальное. Всё валится из рук.



«Тамбов» чудом сохранил прописку в РПЛ на ещё один сезон и теперь отчаянно борется за каждый балл. После семи туров у клуба накопилось ровно семь очков, что сейчас соответствует 12-й строчке. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет два пункта, а до верхней части таблицы не хватает четырёх. Полёт нормальный.



В общем-то, тамбовчане не проигрывают уже две игры кряду. Однако с выездами пока что не везёт. За три игры в гостях он заработал только один балл и пропустил восемь голов: по два от ЦСКА и «Рубина» и четыре от «Зенита». Теперь в Москве с местным «Локомотивом» едва ли будет проще.



«Железнодорожники» не помнят о победах со второго тура. Команде и Марко Николичу сейчас будет крайне важно набрать три очка. Тамбовчане не такой грозный соперник, так что вполне можно подумать над победой хозяев в предстоящем поединке.



Тем более на стороне «Локомотива» вместе с домашним стадионом довольно крепкая оборона. К слову, он пропустил только в трёх из семи игр в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Так что вполне можно подумать над П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.05».