«Тампа» — «Даллас»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 2-го матча 22 сентября

22 сентября во 2-м матче финала плей-офф НХЛ встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало — в 3:00 мск.



Счёт в серии 1-0 в пользу «Далласа». Прямую трансляцию матча покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.15.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.



Итоговая победа «Тампы» идёт за 1.71, успех «Далласа» с учётом овертайма доступен за 2.25.

«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Сергачёв расколдуют Худобина, Василевский подтащит В первом матче «шерифы» имели преимущество в свежести и добились разгромной победы.