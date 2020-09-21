Победа «Спартака» над «Рубином» принесла клиенту БК 3 млн рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил экспресс на сумму 95 000 рублей на пять футбольных матчей. Игрок выбрал следующие исходы:
- Победа «Ливерпуля» в матче с «Челси» за 2.20;
- Выигрыш «Спартака» во встрече с «Рубином» за 2.12;
- Победа «Монпелье» в поединке с «Анже» за 2.20;
- «Обе забьют» в играх «Арсенал» — «Вест Хэм» и «Сельта» — «Валенсия» за 1.73 и 1.80 соответственно.
Общий коэффициент экспресса составил 31.95.
«Ливерпуль» одолел «Челси» (2:0), «Монпелье» разгромил «Анже» (4:1), «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» (2:1), а «Сельта» разобралась с «Валенсией» (2:1).
Для прохода экспресса нужна была победа «Спартака» в матче с «Рубином». Уже в первом тайме красно-белые повели с разницей в два мяча благодаря точному удару Джордана Ларссона и автоголу Михаила Меркулова. На 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Павел Маслов, но команда Доменико Тедеско удержала победный счёт 2:0.
Таким образом, со ставки в 95 000 рублей клиент БК получил 3 035 250 рублей.
«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Сергачёв расколдуют Худобина, Василевский подтащит
В первом матче «шерифы» имели преимущество в свежести и добились разгромной победы.
- 21 сентября 2020
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 20 сентября 2020
-
21:13
Партнерский контент