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Победа «Спартака» над «Рубином» принесла клиенту БК 3 млн рублей

Победа «Спартака» над «Рубином» принесла клиенту БК 3 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил экспресс на сумму 95 000 рублей на пять футбольных матчей. Игрок выбрал следующие исходы:

  • Победа «Ливерпуля» в матче с «Челси» за 2.20;
  • Выигрыш «Спартака» во встрече с «Рубином» за 2.12;
  • Победа «Монпелье» в поединке с «Анже» за 2.20;
  • «Обе забьют» в играх «Арсенал» — «Вест Хэм» и «Сельта» — «Валенсия» за 1.73 и 1.80 соответственно.

Общий коэффициент экспресса составил 31.95.

«Ливерпуль» одолел «Челси» (2:0), «Монпелье» разгромил «Анже» (4:1), «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» (2:1), а «Сельта» разобралась с «Валенсией» (2:1).

Для прохода экспресса нужна была победа «Спартака» в матче с «Рубином». Уже в первом тайме красно-белые повели с разницей в два мяча благодаря точному удару Джордана Ларссона и автоголу Михаила Меркулова. На 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Павел Маслов, но команда Доменико Тедеско удержала победный счёт 2:0.

Таким образом, со ставки в 95 000 рублей клиент БК получил 3 035 250 рублей.

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В первом матче «шерифы» имели преимущество в свежести и добились разгромной победы.
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