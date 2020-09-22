«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 сентября в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10.
«У «ястребов» в последнее время очень плотный календарь, один оппонент краше другого. За последние 11 суток довелось сыграть с «Металлургом» (4:0), «Салаватом Юлаевым» (2:3), СКА (4:3) и «Автомобилистом» (3:4 ОТ). Из этой компании выпадает разве что «Нефтехимик», там «Авангард» победил со счётом 2:1.
Результаты вполне рабочие. В Уфе уступили из-за слабого дебюта и большого количества удалений. В третьем периоде владели инициативой, давили, однако перевести дело в овертайм не вышло. Бывает. С «Автомобилистом» накануне вообще выдался замечательный хоккей двух достойных соперников, в котором хозяева оказались чуть точнее.
Казанцы постепенно приходят в себя, после 0:4 от «Витязя» на родном льду добыты пять побед подряд. Некоторые из них оказались неубедительными по качеству хоккея (прежде всего 5:4 с минским «Динамо»), но вообще прогресс не вызывает вопросов. Особенно радует атака, четыре поединка подряд забивается не меньше четырёх голов.
С момента назначения Квартальнова соперники пересеклись четыре раза, все — в прошлом регулярном чемпионате. Пока тенденция очевидна: выигрывает тот, кто играет дома. Причём «Ак Барс» делал это с запасом (5:3 и 3:0), а «Авангард» один раз взял верх только в серии буллитов (Станислав Галиев тогда спас гостей за 13 секунд до сирены).
В принципе, котировки букмекеров полностью укладываются в этот тренд. Мы бы выбирали между тоталом больше 4 шайбы за крепкий коэффициент 1.73, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.10. У «барсов» атака сейчас в полнейшем порядке, омичи тоже много создают. Четыре-пять шайб мы наверняка увидим. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2 в основное время».
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