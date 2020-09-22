«Краснодар» — ПАОК: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.06.



«Время Лиги чемпионов для нашего клуба. «Краснодар» играет с ПАОК. У меня больше скепсиса, чем каких-то радужных ожиданий. С греками нам тяжело. Давайте вспомним прошлый сезон, как сыграл «Краснодар», хотя лучше не вспоминать. Казалось, что «Порту» — это непроходимый соперник, теперь вот «Бенфика», но ПАОК и «Олимпиакос» показали, что всё проходимо. Настраиваться на свой главный матч жизни греки умеют. Это и большие деньги, и серьёзный кон. В общем, нам будет крайне сложно.



Вы видели, как «Краснодар» разложил «Химки», отправив Дмитрия Гунько в отставку. Я всегда боюсь, когда перед большими матчами всегда столько мячей влетает в ворота соперника. Семь — это слишком. Не выпустили ли они всё то, что у них есть.



ПАОК — очень сложный соперник, который играет в три центральных защитника. Насыщена команда серьёзными ребятами. Цолис — молодой и очень крутой, посмотрите на него обязательно. Эль-Каддури вы, конечно же, помните. В общем, там есть кому играть в футбол и играть очень строго.



Так как будет два матча, то греки будут надеяться на то, что они не пропустят. Они, конечно же, испугались 7:2. Я не думаю, что там какой-то большой анализ «Химок» есть. Увидев такой счёт, команда запрётся, тем более что ПАОК сумеет строго сыграть. Они результативно играют, забивая в чужие ворота и пропуская в свои, но здесь надо будет выстоять. «Краснодару» с его импульсивной игрой, резвой и эмоциональной, в первой игре будет сложно, потому что все ожидания связаны с командой Мусаева.



Я бы поставил на то, что эти команды сыграют вничью в первом тайме, а вот дальше уже будет развязка, правда, в этом матче ещё ничего не решится, а вот во втором тайме второго матча будет драма. Здесь нужна спокойная и уверенная игра от обороны. Поиски «Краснодара» ПАОК застегнут на все пуговицы, поэтому в данном случае ничья в первом тайме — это то, что можно рассмотреть», — сказал Казанский.

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