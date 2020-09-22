«Краснодар» — ПАОК: ставка Александра Аксенова на матч отбора Лиги чемпионов 22.09.2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Краснодар» готовится в очередной раз побороться за групповую стадию Лиги чемпионов. В соперниках греческий ПАОК. На первый взгляд, кажется, что краснодарцы находятся в отменной форме — позади крупная победа над «Химками» со счетом 7:2, да еще с фирменной атакующей игрой. Впрочем, уверен, что это впечатление обманчиво — «Химки» сейчас слабы, меняют тренера, и потому преимущество в игре с этой командой не всегда может отражать реальную ситуацию.
ПАОК, безусловно, это другой уровень. Достаточно посмотреть на результаты в Лиге чемпионов — греки прошли «Бешикташ» и «Бенфику», и это главная характеристика. Так что у «Краснодара» очень трудная миссия. И я верю, что подопечные Мурада Мусаева сумеют забить, но скорее и пропустят.
Таким образом, мой прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК — обе забьют», — сказал Аксенов.
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