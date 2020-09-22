«Краснодар» — ПАОК: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — ПАОК.



Ставка: победа «Краснодара» в один мяч за 3.78.



«Первый матч состоится в России. Мне кажется, этот жребий, что первая игра для нашей команды пройдёт дома, предопределит футбол «быков» в этой встрече.



Да, «Краснодар» – это та команда, которая не умеет играть от обороны. Наверное, она не лучшим образом пока действует по счёту. Однако на кону сейчас стоит очень многое: групповой этап Лиги чемпионов.



ПАОК – непростой соперник. Чем он непрост? Гол, забитый на чужом поле, даст безусловное преимущество грекам в ответном матче, если только «Краснодар» не победит разгромно. Я жду, что игра получится низовой, потому что «быки» в обороне действуют всё-таки не очень уверенно в сложных поединках.



Мне кажется, двухматчевая тактика и то, что «Краснодар» в первом матче играет дома, приведут к тому, что хозяева будут играть более аккуратно, чем обычно. Ну и ПАОК тоже будет стараться не пропустить.



Также я думаю, что ничейный счёт даст ПАОК большие надежды пройти «Краснодар» по сумме двух встреч. Греки тоже будут играть в более чем закрытой манере, учитывая, что это выездной матч», — сказал Казаков.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.