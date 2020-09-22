«Краснодар» — ПАОК: ставка Георгия Черданцева на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«К сожалению, «Краснодару» вновь будет очень сложно осуществить свою мечту и попасть в основной турнир Лиги чемпионов. Потому что ПАОК тоже мечтает попасть в основной турнир Лиги чемпионов. А ПАОК в последнее время стал одним из лидеров греческого футбола.



Команды играли пять лет назад, тогда кубанцам было тяжело. С тех пор ПАОК стал сильнее: чемпион Греции в позапрошлом году, в прошлом – второй. С «Олимпиакосом» «Краснодар» играл, и все прекрасно помнят, чем это закончилось – 6:1 общий счёт в пользу «Олимпиакоса». Не думаю, что ПАОК чем-то принципиально отличается в худшую сторону от «Оли», так что «Краснодар» ждёт очень тяжёлая игра.



К тому же «Краснодару» не повезло с соперниками по чемпионату России. Это были «Ротор» и «Химки», совершенно не готовые к выступлениям в РПЛ. В результате «Краснодар» пропустил игру с «Ротором», выбившись из нормального игрового ритма. Ну а игра с «Химками» была, по сути, товарищеской. Переоценивать эти 7:2 не нужно. Хотя «Краснодар» играл красиво, но против соперника, который не оказывал вообще никакого сопротивления.



Здесь наоборот я бы отметил, что даже от «Химок» «Краснодар» умудрился пропустить два мяча.



Поэтому не пропустить от ПАОКа «Краснодару» будет сложно. Полагаю, что матч закончится вничью 1:1. Именно с таким счётом «Краснодар» сыграл с сильными соперниками в РПЛ.



Ну а ПАОК уже обыграл «Бенфику», очень приличную команду. Поэтому ПАОК, пожалуй, фаворит в этой паре. Именно потому, что уже получил опыт игры в этой Лиге чемпионов.



Конечно, желаем «Краснодару» удачи. Но я думаю, это будет очень тяжёлая игра. Мне кажется, вариант ничьей здесь очень перспективен. Но я сделаю ход попроще: обе забьют. «Краснодар» на своём поле безусловно должен забивать. Но на ноль в обороне ему сыграть не удастся», — сказал Черданцев.

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