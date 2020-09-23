«Краснодар» — ПАОК, 22.09.2020: какой счёт, кто победил, какие прогнозы и ставки зашли

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара». 11-метровый удар исполнил полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас, однако вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить удар. На 32-й минуте Пелькас всё же открыл счёт, но уже через 6 минут шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. На 70-й минуте французский хавбек Реми Кабелла вывел «быков» вперёд.



Эксперты считали российский клуб фаворитом, ставки на победу «Краснодара» принимались за 1.99. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1990 рублей. На успех ПАОК давали 3.92, на ничью — 3.42.



При этом букмекеры сомневались, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.12, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. На «обе забьют» предлагалось поставить за 1.90.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.