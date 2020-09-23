«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Игоря Гамулы на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев».
Ставка: победа «Динамо» Киев с форой (0) за 1.77.
«В первом матче последнего квалификационного раунда между собой встретятся бельгийский «Гент» и киевское «Динамо». Киевляне настроены очень серьёзно. Они давно не выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.
С приходом Мирчи Луческу «Динамо» обрело себя. Здесь есть сразу несколько талантливых молодых футболистов, которые довольно скоро могут уехать в серьёзные европейские клубы. «Гент» тоже предельно мотивированный, ведь на кону очень большие деньги за выход в групповую стадию.
Мне кажется, что киевляне будут фаворитами, и у них больше шансов на успех. Исходя из этого, ставлю на победу «Динамо» с форой (0)», — сказал Гамула.
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