«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации ЛЧ в Бельгии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо» Киев.



Ставка: победа «Гента» за 2.46.



«Киевлян некоторые эксперты списывали со счетов ещё в прошлом раунде, прогнозируя им вылет от крепкого голландского АЗ. Ну а с середняком чемпионата Бельгии «Динамо» и подавно разберётся. Хотя в футболе никто никому ничего не должен. По идее смена тренера способна вдохнуть энергии в «индейцев» из Гента. В двухраундовом поединке может случиться всё. В первой игре поставлю на успех хозяев. Интересно, сможет ли отломиться экс-киевлянин Роман Яремчук в матче со своим бывшим клубом?» — сказал Аскеров.

«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.