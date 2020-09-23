«Даллас» — «Тампа», 3-й матч: прямой эфир 24.09.2020, где смотреть онлайн-трансляцию

24 сентября в 3-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало — в 3:00 мск.



Счёт в серии — 1-1. В прямом эфире матч покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.26.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.



Итоговый успех «Тампы» идёт за 1.60, победа «Далласа» с учётом овертайма оценена в 2.43.

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