«Бавария» — «Севилья»: прогноз Романа Павлюченко на Суперкубок УЕФА

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».



Ставка: «Бавария» выиграет минимум в 2 мяча за 1.90.



«На стадионе в Будапеште сыграют обладатель титула Лиги чемпионов «Бавария» и титула Лиги Европы «Севилья». В очных противостояниях испанцы никогда не побеждали, может, пора прервать серию?



В прошлом году немецкая машина разнесла всех в еврокубках, а этот сезон начала с победы 8:0 во внутреннем первенстве, и пока не видно, кто сможет остановить красных.



С большой долей вероятности, сенсации не случится и немцы катком проедутся по своему оппоненту, в очередной раз забив большое количество мячей, поэтому даже думать про оборону не придётся.



«Нервионцы» очень любят выигрывать Лигу Европы, что и подтвердили снова. В товарищеских встречах они также развили серию побед. Но, по моему мнению, испанские футболисты не смогут сегодня удивить общественность.



Считаю, в данный момент им не по силам остановить мюнхенцев, в какой бы хорошей форме они ни находились. Скорее всего, нас ждёт разгром, ну, или как минимум лёгкая победа баварцев», — сказал Павлюченко.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.