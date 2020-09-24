«Бавария» — «Севилья»: прогноз Романа Павлюченко на Суперкубок УЕФА

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».
Ставка: «Бавария» выиграет минимум в 2 мяча за 1.90.
«На стадионе в Будапеште сыграют обладатель титула Лиги чемпионов «Бавария» и титула Лиги Европы «Севилья». В очных противостояниях испанцы никогда не побеждали, может, пора прервать серию?
В прошлом году немецкая машина разнесла всех в еврокубках, а этот сезон начала с победы 8:0 во внутреннем первенстве, и пока не видно, кто сможет остановить красных.
С большой долей вероятности, сенсации не случится и немцы катком проедутся по своему оппоненту, в очередной раз забив большое количество мячей, поэтому даже думать про оборону не придётся.
«Нервионцы» очень любят выигрывать Лигу Европы, что и подтвердили снова. В товарищеских встречах они также развили серию побед. Но, по моему мнению, испанские футболисты не смогут сегодня удивить общественность.
Считаю, в данный момент им не по силам остановить мюнхенцев, в какой бы хорошей форме они ни находились. Скорее всего, нас ждёт разгром, ну, или как минимум лёгкая победа баварцев», — сказал Павлюченко.
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