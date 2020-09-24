«Ростов» — «Маккаби»: прогноз Егора Титова на игру отбора Лиги Европы 24 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 2 гола за 2.14.
«Далеко не самый лёгкий соперник достался «Ростову». Израильский клуб уверенно начал чемпионат — с двух побед. Два раунда он прошёл в Лиге Европы, победил «Кайрат», хоть и пропустил от Вагнера Лава. Нужно опасаться эту команду, хорошо её разобрать.
У «Ростова» начало сезона получилось скомканным, на мой взгляд. Не самая приятная ситуация с Поповым, в ходе которой пришлось его поменять в «Сочи» на Полоза. И дела в чемпионате складываются, наверное, не так, как бы хотелось Карпину. Много времени ушло на то, чтобы оправиться от коронавируса. Ход с трудом команда набирает до сих пор. И главная проблема — атака. Совсем не забивает Шомуродов. Его голов очень не хватает. И в целом меньше команда стала созидать по сравнению с прошлым сезоном.
На мой взгляд, «Ростов» сыграет осторожно, никуда не побежит, не станет раскрываться. Отыграться с нынешней игрой в атаке будет тяжеловато. А «Маккаби» – команда достаточно активная. Может раскрыться, и тогда «Ростов» её накажет. Но обилия мячей от матчей «Ростова» сейчас ждать не приходится. Поэтому ставлю на тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.
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