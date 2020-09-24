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«Бавария» — «Севилья»: прогноз Дениса Казанского на встречу за Суперкубок Европы

«Бавария» — «Севилья»: прогноз Дениса Казанского на встречу за Суперкубок Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Ставка: победа «Баварии» и минимум 3 мяча в матче за 1.54.

«Думаю, что интриги в этой встрече не получится. «Бавария» доказала, что это сейчас сильнейшая команда в Европе. У «Севильи», которая проиграла четыре Суперкубка, никаких шансов.

Матчи у «Севильи» за Суперкубок получаются результативными и очень драматичными. Можно вспомнить 3:2 с Мадридом, 5:4 c «Барсой». Я думаю, что и в этом матче будет много мячей — «Бавария» сейчас очень результативно играет. Вспомнить можно хотя бы мощную победу над «Шальке» в 1-м туре Бундеслиги.

«Бавария» выигрывает 22 матча подряд, и я думаю, что нас ждёт очередная победа немцев через «верх» за 1.54», — сказал Казанский.

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Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.
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