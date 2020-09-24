«Бавария» – «Севилья»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Суперкубка Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Севилья» – «Бавария» в рамках Суперкубка УЕФА сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 1.96.



«Бавария», безусловно, фаворит не только этого матча, но и всего сезона. В 1-м туре Бундеслиги немцы отгрузили восемь мячей в ворота бедного «Шальке». Поэтому «Севилья» едва ли с предвкушением ожидает такого соперничества. Но испанцы – не «Шальке», плотность будет повыше, что, скорее всего, не позволит «Баварии» забить так много. «Севилья» хорошо контратакует, она вполне может использовать проблемы мюнхенцев при переходе в атаку.



Мне кажется, что матч в любом случае получится результативным. Андалусийцы больше любят держать мяч и атаковать, с «Баварией» всё понятно – это агрессия, прессинг. Уже по итогам первой половины команды могут забить несколько мячей. Отсюда и ставка: тотал в первом тайме больше 1.5 мячей. У мюнхенцев этот исход чаще всего играет», — сказал Дементьев.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.