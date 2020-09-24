«Салават Юлаев» – «Трактор»: ставка Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.88.
«Обе команды свои предыдущие матчи проиграли – «Салават» уступил ХК «Сочи», а «Трактор» — «Северстали». Причём и те, и другие проиграли на своём поле. Оба поражения довольно чувствительны. Уверен, что и те, и другие рассчитывали на очки в этих матчах. По этому сезону складывалось впечатление, что при новом тренере уфимцы стали играть увереннее, биться за победу в каждой игре.
Но в последних играх команда начала давать сбои. Что случилось, понять пока не могу, возможно, сказывается отсутствие Гранлунда. В общем, поражение от «Сочи» оставляет не очень хороший осадок. Сейчас хороший шанс реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
«Трактор» тоже в игре с «Северсталью» особо ничего не показал. Матч интересен с точки зрения психологии. Поединок получится малорезультативным. Вообще, в играх с участием «Трактора» много заброшенных шайб бывает крайне редко», — сказал Канарейкин.
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