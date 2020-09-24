Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» – «Трактор»: ставка Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ

«Салават Юлаев» – «Трактор»: ставка Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.88.

«Обе команды свои предыдущие матчи проиграли – «Салават» уступил ХК «Сочи», а «Трактор» — «Северстали». Причём и те, и другие проиграли на своём поле. Оба поражения довольно чувствительны. Уверен, что и те, и другие рассчитывали на очки в этих матчах. По этому сезону складывалось впечатление, что при новом тренере уфимцы стали играть увереннее, биться за победу в каждой игре.

Но в последних играх команда начала давать сбои. Что случилось, понять пока не могу, возможно, сказывается отсутствие Гранлунда. В общем, поражение от «Сочи» оставляет не очень хороший осадок. Сейчас хороший шанс реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

«Трактор» тоже в игре с «Северсталью» особо ничего не показал. Матч интересен с точки зрения психологии. Поединок получится малорезультативным. Вообще, в играх с участием «Трактора» много заброшенных шайб бывает крайне редко», — сказал Канарейкин.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: нет Гранлунда — нет голов. Гатиятулин удивит в Уфе
Уфимцы остались без лидера и уже успели проиграть на своём льду ХК «Сочи».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020