«Автомобилист» — «Динамо» Мн: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Минск.
Ставка: минимум 6 шайб в матче за 1.75.
«В Екатеринбурге сыграют две самые результативные команды чемпионата. Уральцы забросили 32 шайбы в 8 матчах, минчане — 30 в 7. С учётом этого фактора сложно представить, что «Автомобилист» и «Динамо» по щелчку пальцев перейдут на осторожный и закрытый хоккей. Головной болью для белорусской команды остаются действия чешского вратаря Доминика Фурха.
По состоянию на текущий момент в КХЛ нет хуже первого номера — он пропускает в среднем 3,84 шайбы за игру с ужасающим процентом отражённых бросков 3,84. Пока динамовской атаке, где тон задают легионеры Райан Спунер (9 очков), Брэндон Козун (8), Роб Клинкхаммер (8) и Менелл Бреннан (8), удаётся компенсировать огрехи защиты и голкипера. Против мощного «Автомобилиста» этих усилий может не хватить.
Команда из Екатеринбурга действует в более сбалансированной манере, а её вратарь Якуб Коварж очень хорош на стартовом отрезке чемпионата. Ожидаю яркого матча с обилием заброшенных шайб, поэтому делаю выбор в пользу ставки тотал больше 5.5 за 1.75», — сказал Зислис.
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