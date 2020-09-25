«Даллас» — «Тампа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч финала Кубка Стэнли 26.09

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч финала НХЛ «Даллас» — «Тампа».

Ставка: ИТМ 2 гола «Далласа» за 2.07.

«С одной стороны, в третьем матче много чего произошло. С другой — ничего нового мы не узнали. «Тампа» действительно заметно сильнее, а Андрей Василевский вступает в игру по большим праздникам. У «Далласа» по-прежнему бледно выглядят лидеры — Бенн и Сегин не набрали ни одного очка за финальную серию, совсем потух Гурьянов.



Антон Худобин накануне пропустил пять шайб и не вышел на третий период, но предъявлять к нему претензии сложно. Российский вратарь достаточно выручал, как минимум в трёх голах из пяти к нему вообще не может быть вопросов. С такой обороной «шерифы» далеко не уедут — накануне они позволяли «расстреливать» Добби из убойных позиций.

Рик Боунесс говорит, что заменил Худобина, чтобы тот отдохнул. Сам россиянин заявляет, что готов играть и дальше. Но впереди бэк-ту-бэк, так что свой шанс Бен Бишоп наверняка получит. Не исключено, что уже в четвёртой встрече.



Как это повлияет на команду — непонятно, предыдущий выход Бена обернулся кошмаром. В то же время очевидно, что четвёртый матч становится ключевым. Обыграть такую «Тампу» три раза подряд практически нереально. Потому если «Старз» хотят цепляться за Кубок Стэнли, им надо кровь из носу сравнивать счёт.



Возьмём ИТМ 2 шайбы «Далласа» за 2.07. У клуба из Техаса большие проблемы с атакой: первое звено разочаровывает, Радулов получил травму, Гурьянов незаметен. Нагрузка на Андрея Василевского невелика. Рик Боунесс должен понимать, что основная надежда его подопечных — оборона, перестрелять такого оппонента крайне сложно.



Потому вопрос ставится так: либо защитники начнут помогать вратарю (а не ждать, что Худобин продолжит творить чудеса в промышленных масштабах), либо подопечные Джона Купера сделают ещё один шаг к долгожданному чемпионству".