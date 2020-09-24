«Даллас» — «Тампа». Прогноз на 4-й матч: Кучеров и Василевский затащат, Худобин не спасёт

26 сентября в 4-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч финала НХЛ «Даллас» — «Тампа» 26 сентября 2020

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 26 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.38, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 4-го матча финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (26.09.2020)

Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ наступило время финальной серии. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они сейчас и выявляют сильнейшего.

«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани «Куньлунь» накануне одержал первую победу в сезоне, правда, техническую.

Разумеется, деление на хозяев и гостей останется условным, дополнительного преимущества никто не получит. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Четвёртая игра финальной серии между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует 26 сентября в 3:00 мск.

Счёт в серии 2-1 в пользу «молний», что выглядит абсолютно справедливо. Подопечные Рика Боунесса отдыхали после финала конференции на три дня дольше, за счёт чего получили преимущество в свежести и по делу забрали первый матч (4:1). Дальше запас энергии подравнялся, а фаворит добавил в концентрации.

Вторую игру Кучеров с партнёрами выиграли со счётом 3:2, забросив три шайбы к исходу 15-й минуты. Третий поединок получился ещё более событийным. Впервые с февраля на лёд вышел Стивен Стэмкос. Форвард провёл на льду всего пять смен (в сумме набежало 167 секунд), но всё равно успел забить.

«Автомобилист» — «Динамо Мн». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин не справятся с Козуном Минчане одержали три победы подряд и идут третьими в Западной конференции.

Никита Кучеров набрал ещё два очка, достигнув рубежа в 30 результативных баллов за плей-офф. Александр Радулов получил травму, Денис Гурьянов также досрочно покинул скамейку после того, как ему в лицо прилетела шайба. Виктор Хедман набрал три очка, укрепив свою заявку на «Конн Смайт Трофи».

В этом и заключается главный парадокс. С одной стороны, в третьем матче много чего произошло. С другой — ничего нового мы не узнали. «Тампа» действительно заметно сильнее, а Андрей Василевский вступает в игру по большим праздникам. У «Далласа» по-прежнему бледно выглядят лидеры — Бенн и Сегин не набрали ни одного очка за финальную серию, совсем потух Гурьянов.

Антон Худобин накануне пропустил пять шайб и не вышел на третий период, но предъявлять к нему претензии сложно. Российский вратарь достаточно выручал, как минимум в трёх голах из пяти к нему вообще не может быть вопросов. С такой обороной «шерифы» далеко не уедут — накануне они позволяли расстреливать Добби из убойных позиций.

Зубайра Тухугов — Хаким Даводу. Прогноз на бой UFC 253: шумный друг Хабиба задавит канадца Победа над Даводу должна помочь Тухугову получить соперника из топ-15.

Первую шайбу вообще подарили Кучерову: поперечный пас вслепую под прессингом, перехват, выход «1 в 0», гол. Потом пару раз прозевали нападающих в убойной зоне перед воротами, проиграли отскок от вратаря. В общем, третий период превратился в формальность, за заключительные 20 минут соперники совершили всего семь бросков.

Борта, конечно, трещали и стычки случались, но на результат они не оказали никакого влияния (5:2). Рик Боунесс говорит, что заменил Худобина, чтобы тот отдохнул. Сам россиянин заявляет, что готов играть и дальше. Но впереди бэк-ту-бэк, так что свой шанс Бен Бишоп наверняка получит. Не исключено, что уже в четвёртой встрече.

Как это повлияет на команду — непонятно, предыдущий выход Бена обернулся кошмаром. В то же время очевидно, что четвёртый матч становится ключевым. Обыграть такую «Тампу» три раза подряд практически нереально. Потому если «Старз» хотят цепляться за Кубок Стэнли, им надо кровь из носу сравнивать счёт.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает «Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

Возьмём ИТМ 2 шайбы «Далласа» за 2.07. У клуба из Техаса большие проблемы с атакой: первое звено разочаровывает, Радулов получил травму, Гурьянов незаметен. Нагрузка на Андрея Василевского невелика. Рик Боунесс должен понимать, что основная надежда его подопечных — оборона, перестрелять такого оппонента крайне сложно.

Потому вопрос ставится так: либо защитники начнут помогать вратарю (а не ждать, что Худобин продолжит творить чудеса в промышленных масштабах), либо подопечные Джона Купера сделают ещё один шаг к долгожданному чемпионству.

Прогноз и ставки на 4-й матч финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» 26 сентября 2020 года

Третий матч «Тампа» забрала в одну калитку, заключительный период превратился в формальность. Атака у «Далласа» по-прежнему разочаровывает: Бенн и Сегин до сих пор не набрали ни одного очка в финале, затух Денис Гурьянов. Работы у Андрея Василевского немного, так что единственный шанс «шерифов» — надёжная оборона. Иначе фаворит одержит третью победу кряду.

Ставка: ИТМ 2 гола «Далласа» за 2.07.