«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Германии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт». Встреча в Берлине начнется в 21:30 по московскому времени 25 сентября.



Ставка: победа «Герты» за 2.30.



«Берлинцы проиграли товарищеские матчи «Аяксу» и «Гамбургу», уступили брауншвейгскому «Айнтрахту» в Кубке Германии. Но в стартовом матче Бундеслиги-2020/21 разгромили в Бремене чудом уцелевший в высшем дивизионе «Вердер». Бруно Лаббадиа разнёс свой бывший клуб. Команда Ади Хюттера не столь резво начала новый сезон – всего-то 1:1 с «Арминией».



Кроме того, фаворитами хозяев делает и наличие в рядах «Герты» Кшиштофа Пёнтека и Петера Пекарика. Именно поэтому поставлю на победу «Герты» и тотал больше 2.5», — сказал Аскеров.

«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.