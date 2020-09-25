«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Германии
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт». Встреча в Берлине начнется в 21:30 по московскому времени 25 сентября.
Ставка: победа «Герты» за 2.30.
«Берлинцы проиграли товарищеские матчи «Аяксу» и «Гамбургу», уступили брауншвейгскому «Айнтрахту» в Кубке Германии. Но в стартовом матче Бундеслиги-2020/21 разгромили в Бремене чудом уцелевший в высшем дивизионе «Вердер». Бруно Лаббадиа разнёс свой бывший клуб. Команда Ади Хюттера не столь резво начала новый сезон – всего-то 1:1 с «Арминией».
Кроме того, фаворитами хозяев делает и наличие в рядах «Герты» Кшиштофа Пёнтека и Петера Пекарика. Именно поэтому поставлю на победу «Герты» и тотал больше 2.5», — сказал Аскеров.
«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе
Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.
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