«Тамбов» — «Спартак»: где покажут матч РПЛ 26 сентября, смотреть трансляцию онлайн

26 сентября «Тамбов» примет «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.



Букмекеры считают что матч РПЛ «Тамбов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

«Тамбов» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Джикия снимут проклятье с 3-й попытки В прошлом сезоне красно-белые потерпели от тамбовчан два поражения, пропустив пять мячей.