«Ахмат» — «Урал»: где покажут матч РПЛ, какой канал, прогнозы и ставки букмекеров
27 сентября «Ахмат» примет «Урал» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.
Поставить на обе забьют предлагают за 2.00, на пенальти — за 2.60.
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В семи из девяти предыдущих очных встреч забивалось не более двух мячей.
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