ЦСКА — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита центрального матча 9-го тура РПЛ
27 сентября ЦСКА примет «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.
Поставить на обе забьют можно за 1.88. На пенальти дают 2.60, на удаление — 3.20.
ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Чалов станут королями Москвы
Похоже, красно-синие заберут ещё одно дерби.
- 27 сентября 2020
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:18
-
08:15
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 26 сентября 2020
-
23:12
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
Партнерский контент