ЦСКА — «Локомотив»: где покажут дерби, какой канал, прогнозы и ставки
27 сентября ЦСКА примет «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.
Поставить на обе забьют можно за 1.88. На пенальти дают 2.60, на удаление — 3.20.
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