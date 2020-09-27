«Тамбов» — «Спартак»: результат матча 26 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В субботу, 26 сентября, в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон.



Впервые в текущем розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге — на 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.

Эксперты не сомневались в победе москвичей, на успех «Спартака» предлагали поставить за 1.70. С 1000 рублей можно было выиграть 1700 рублей. На ничью давали 3.90, на победу «Тамбова» — 5.55.

Ставки на то, что «Тамбов» не забьёт, принимались за 2.20. Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.77.