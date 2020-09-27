«Ротор» — «Рубин»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 9-го тура РПЛ в Волгограде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» всухую за 2.24.

«Волгоградцы наконец-то выйдут на поле. В предыдущих двух турах с «Краснодаром» и «Ростовом» РФС засчитал им технические поражения (позже ситуация повторилась с Кубком России), поскольку у большого количества футболистов были положительные тесты на коронавирус. Сейчас же ситуация несколько улучшилась, Роспотребнадзор дал разрешение на проведение матчей.



Однако забот у Александра Хацкевича хватает. Дело в том, что помимо заметной нехватки игровой практики, у команды белорусского специалиста также серьёзные проблемы с составом. На карантине находятся сразу пять игроков основы. Что-то существенное предложить «Рубину» при таких раскладах даже на своём поле будет затруднительно.



Казанцы в свою очередь проблем с тонусом не имеют. В матче восьмого тура они встречались дома с московским «Спартаком» и уступили со счётом 0:2. Правда, тут скорее не повезло. Преимущество по ударам, угловым и проценту владения мячом было с заметным перевесом на стороне хозяев.



А в четырёх турах до этого команда Леонида Слуцкого добыла 10 из 12 возможных очков. При этом было забито целых восемь голов, хотя в соперниках оказались весьма крепкие ребята. Здесь и столичный ЦСКА (2:1) с «Уфой» (3:0), и московское «Динамо» (1:0).



Мало сомнений в том, что «Рубин» справится с ослабленным «Ротором» в предстоящем поединке. Всё же казанцы показывают интересный футбол. На своём поле они доставили много проблем «Спартаку», не сумев зацепиться за очки только из-за блистательных действий Александра Максименко.

Соответственно, вопрос ставится так: что именно брать, если коэффициент 1.56 на П2 кажется слишком скромным. Мы бы проверили П2 всухую за коэффициент 2.24. У волгоградцев и без того крайне слабая результативность. А без внушительной группы лидеров рассчитывать на положительный результат будет практически невозможно. Альтернатива — П2 с форой (-1), там коэффициент будет чуть скромнее".