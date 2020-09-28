«Химки» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 9-го тура РПЛ 28.09.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.71.

«Назначение Дмитрия Гунько ожидаемо обернулось провалом — всего три очка в восьми поединках, 15-е место в РПЛ. Хуже только «Ротор», который получил два технических поражения из-за проблем с коронавирусом. Забивает команда более-менее исправно (семь мячей — неплохо для аутсайдера низовой лиги), а вот с обороной кошмар. Теперь главным тренером назначен Игорь Черевченко — добротный специалист с неплохим опытом.



Впереди «Динамо», которое тоже вряд ли может быть довольно собой. Из Лиги Европы вылетели в первом же матче, проиграв в Тбилиси местному «Локомотиву» со счётом 1:2. В РПЛ получается лучше, но только по результатам.



Качество футбола оставляет желать лучшего, поскольку созидание даётся с колоссальным трудом. В трёх последних турах удалось победить лишь однажды, да и то дело скорее в везении. Бело-голубые смотрелись ничуть не лучше «Ахмата» на своём поле, единственный мяч забили в численном большинстве на 91-й минуте после углового.



Без Антона Шунина подопечные Кирилла Новикова в лучшем случае могли бы рассчитывать на ничью. Даже за оставшееся время грозненцы в меньшинстве успели создать железный момент — Тимофеев головой в упор расстреливал ворота, однако голкипер среагировал. С таким футболом далеко не уедешь.



Шансы гостей, понятно, повыше, ведь уровень состава у них заметно серьёзнее. В то же время в победе уверенности нет и близко: игра нестабильная, а смена главного тренера способна придать импульс аутсайдеру.



Нам нравится аккуратная ставка тотал больше 2 мяча за 1.71. «Химки» лишь один раз в сезоне не добрались до заданной планки — 18 августа уступили «Тамбову» со счётом 0:1. Оборона у них очень слабая, Черевченко вряд ли что-то успел изменить за считанное количество дней. Но и «Динамо» в последнее время разочаровывает в защите, хотя прежде пропускало по праздникам. Так что на два-три результативных удара мы вправе рассчитывать».