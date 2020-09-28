«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.72.

«Автомобилист» по традиции мощно начал регулярный чемпионат, а дальше результаты просели. Одержали яркую победу в овертайме над «Авангардом» (4:3 ОТ) и потерпели два поражения подряд от откровенных середняков на родном льду.



3:4 ОТ с «Витязем» и 3:4 с минским «Динамо». В турнирной таблице всё замечательно — 14 очков в девяти встречах, топ-4 Восточной конференции. А вот уровень игры откровенно разочаровывает. Как только Якуб Коварж перестал тащить в промышленных масштабах, пропускать стали очень много.



Именно «Сибирь» высадила уральцев в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина (управилась за пять матчей), так что проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. Соперники имели двое суток на восстановление, потому ждём довольно бодрого и энергичного хоккея. Возьмём тотал меньше 5 гола за 1.72.



«Снеговики» пропускают непривычно много, Николай Заварухин говорит об этом на пресс-конференциях прямым текстом. Да и «Автомобилисту» после двух неудач нужно постараться построже сыграть в защите. Так что всё должно обойтись четырьмя-пятью шайбами".