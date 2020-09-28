«Химки» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет
28 сентября «Химки» и «Динамо» сыграют в матче 9-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.05, ставки на пенальти принимаются за 2.60.
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«Химки» до сих пор ни разу не сыграли на «ноль».
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