«Химки» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет

28 сентября «Химки» и «Динамо» сыграют в матче 9-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.05, ставки на пенальти принимаются за 2.60.

«Химки» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Корян, Игбун и Дядюн не дадут вратарям скучать «Химки» до сих пор ни разу не сыграли на «ноль».