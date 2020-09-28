«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.



«Главный матч выходных. Между этими командами всегда происходят результативные встречи. Обмен голами в 8 последних играх обязательно проходил. Очень результативны и те, и другие.



Игры с «Челси» и с «Лидсом» намекают на то, что «Ливерпуль» будет давать много чего весёлого в атаке.



Как и «Арсенал». Думаю, что Артета будет как раз ставить на атакующую игру. И начало этого сезона – намёк. В 15 из 16 матчах обязательно «Арсенал» забивает. И как минимум 2 мяча в последних 5 из 6.



Думаю, нас ждёт результативная игра. Обамейянг в отличной форме, трио «Ливерпуля», как всегда, хорошо выглядит.



Играю «обе забьют» и ТБ – это стандартная ставка для таких матчей. Причём я бы даже взял больше 3.5», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.