Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.

«Главный матч выходных. Между этими командами всегда происходят результативные встречи. Обмен голами в 8 последних играх обязательно проходил. Очень результативны и те, и другие.

Игры с «Челси» и с «Лидсом» намекают на то, что «Ливерпуль» будет давать много чего весёлого в атаке.

Как и «Арсенал». Думаю, что Артета будет как раз ставить на атакующую игру. И начало этого сезона – намёк. В 15 из 16 матчах обязательно «Арсенал» забивает. И как минимум 2 мяча в последних 5 из 6.

Думаю, нас ждёт результативная игра. Обамейянг в отличной форме, трио «Ливерпуля», как всегда, хорошо выглядит.

Играю «обе забьют» и ТБ – это стандартная ставка для таких матчей. Причём я бы даже взял больше 3.5», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль
Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020