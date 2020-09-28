«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.
«Главный матч выходных. Между этими командами всегда происходят результативные встречи. Обмен голами в 8 последних играх обязательно проходил. Очень результативны и те, и другие.
Игры с «Челси» и с «Лидсом» намекают на то, что «Ливерпуль» будет давать много чего весёлого в атаке.
Как и «Арсенал». Думаю, что Артета будет как раз ставить на атакующую игру. И начало этого сезона – намёк. В 15 из 16 матчах обязательно «Арсенал» забивает. И как минимум 2 мяча в последних 5 из 6.
Думаю, нас ждёт результативная игра. Обамейянг в отличной форме, трио «Ливерпуля», как всегда, хорошо выглядит.
Играю «обе забьют» и ТБ – это стандартная ставка для таких матчей. Причём я бы даже взял больше 3.5», — сказал Казанский.
- 28 сентября 2020
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:10
-
08:00
-
07:00
- 27 сентября 2020
-
21:48
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55