«Химки» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Динамо» в 9-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.86.
«Химки» пошли на смену тренера. Но не думаю, что ситуация из-за этого как-то изменится. Постоянно ходят слухи, что придёт какое-то серьёзное руководство, частные инвесторы, появятся деньги. Но об этом можно будет рассуждать, когда это произойдёт. Пока нет уверенности, что это вообще случится. Да и времени осталось мало до закрытия трансферного окна. Как-то быстро укрепиться, найти нового тренера — задача сложная. Поэтому сейчас, думаю, мы увидим примерно те же «Химки», что и в остальное время, до увольнения Гунько.
«Динамо» надо оправдываться за вылет из Лиги Европы. Думаю, это ещё долго не забудут. Но успешное выступление в чемпионате может как-то объединить болельщиков внутри команды. Для Новикова сейчас каждая игра важна. Вроде бы по таблице у «Динамо» всё неплохо. Но игра в атаке очень уж невразумительная. С игры команда почти не забивает, хотя не скажешь, что слабая атака у динамовцев. Нужно работать и прибавлять. Баланса пока всё-таки нет. Постарались сыграть более открыто в Тбилиси. Итог мы помним. А так «Динамо» почти не пропускает.
Думаю, что уж «Химки» динамовцы должны обыгрывать уверенно. Поставлю на победу гостей с форой (-1)», — сказал Титов.
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