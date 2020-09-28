Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру 3-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру 3-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1) за 2.18.

«Отсчёт нового футбольного сезона в Англии начался ещё 28 августа матчем за Суперкубок. В этот день лондонский «Арсенал» добыл первый трофей, переиграв сегодняшнего противника в серии пенальти. Что примечательно, далее команды прошлись по дистанции словно близнецы – по три победы.

Интересный факт, «Арсенал» меньше забил, но в двух матчах не пропускал. В то же время действующий чемпион забивал в среднем по четыре мяча, при этом и пропускал немало.

Основные приобретения «канониров» направлены на усиление линии обороны, в то же время мерсисайдцы явно работали на усиление полузащиты. Чего стоят такие креативные ребята, как Жота и Тьяго.

Скорее всего, в этой игре эмоции могут перехлестнуть здравый смысл, но всё-таки я верю в столичную команду. Считаю, что поединок завершится вничью, но подстрахую пари форой в один мяч за хороший коэффициент. Моя ставка – победа «Арсенала» с форой (+1) за 2.18», — сказал Мостовой.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль
Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020