«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру 3-го тура АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1) за 2.18.
«Отсчёт нового футбольного сезона в Англии начался ещё 28 августа матчем за Суперкубок. В этот день лондонский «Арсенал» добыл первый трофей, переиграв сегодняшнего противника в серии пенальти. Что примечательно, далее команды прошлись по дистанции словно близнецы – по три победы.
Интересный факт, «Арсенал» меньше забил, но в двух матчах не пропускал. В то же время действующий чемпион забивал в среднем по четыре мяча, при этом и пропускал немало.
Основные приобретения «канониров» направлены на усиление линии обороны, в то же время мерсисайдцы явно работали на усиление полузащиты. Чего стоят такие креативные ребята, как Жота и Тьяго.
Скорее всего, в этой игре эмоции могут перехлестнуть здравый смысл, но всё-таки я верю в столичную команду. Считаю, что поединок завершится вничью, но подстрахую пари форой в один мяч за хороший коэффициент. Моя ставка – победа «Арсенала» с форой (+1) за 2.18», — сказал Мостовой.
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