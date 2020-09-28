«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 3-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 4 мяча в матче и обе забьют за 2.60.



«Такие матчи всегда привлекают особое внимание. А сейчас и подавно. Обе команды стартовали с побед, прошли несколько раундов в Кубке лиги. И «Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Можно как угодно относиться к этому матчу, но он был. И «Арсенал» играл там, потому что великолепно подготовился к решающим стадиям Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» и «Челси». Кстати, и в конце того чемпионата «Арсенал» уже побеждал «Ливерпуль», пусть тогда команда Клоппа уже и стала чемпионом.



«Арсенал», видно, прибавляет с Артетой. У команды появляется структура. Конечно, пока он не может по людям конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», даже «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но оставили Обамейянга в команде, Ляказетт стал более полезен. И в защите всё-таки чувствуется порядок, которого очень давно не было.



Но вряд ли даже обновлённая оборона «Арсенала» сможет остановить «Ливерпуль». Нужно будет искать контригру обязательно. Иначе «Ливерпуль» дожмёт, как это было с «Челси». Поэтому здесь бы предложил вариант «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча». Думаю, что матч получится ярким и результативным. «Арсенал» должен понимать, что полностью от обороны сыграть не получится. Результата не будет», — сказал Титов.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз В 10 из 11 последних личных встреч голы забивались в обе стороны.