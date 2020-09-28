«Химки» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на встречу 9-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо».
Ставка: «Химки» не проиграют за 1.94.
«Девятый тур Российской Премьер-Лиги закрывает поединок новичка и одного из главных неудачников дебютной части сезона. «Химки» сыграют против московского «Динамо».
После восьми туров в активе хозяев всего три ничьи, что соответствует трем баллам и предпоследнему месту в турнирной таблице. Под стать месту и показатель линии обороны, которая пропустила больше всех в высшей лиге.
«Динамо» неплохо стартовало, что дало надежду поклонникам команды, но повторилась история прошлого сезона с ненужными потерями турнирных баллов на ровном месте. Впрочем, мне нравится стиль игры «бело-голубых», которые великолепно используют непредсказуемую тактику и свободные зоны противников. Особенно сильна команда гостей в реализации стандартов.
Я считаю, что «красно-чёрным» под силу отобрать важные турнирные баллы, для чего необходимо взять под контроль стандарты в исполнении противника и нейтрализовать Комличенко. Я предлагаю поставить именно на успех хозяев», — сказал Мостовой.
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