«Химки» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на встречу 9-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо».



Ставка: «Химки» не проиграют за 1.94.



«Девятый тур Российской Премьер-Лиги закрывает поединок новичка и одного из главных неудачников дебютной части сезона. «Химки» сыграют против московского «Динамо».



После восьми туров в активе хозяев всего три ничьи, что соответствует трем баллам и предпоследнему месту в турнирной таблице. Под стать месту и показатель линии обороны, которая пропустила больше всех в высшей лиге.



«Динамо» неплохо стартовало, что дало надежду поклонникам команды, но повторилась история прошлого сезона с ненужными потерями турнирных баллов на ровном месте. Впрочем, мне нравится стиль игры «бело-голубых», которые великолепно используют непредсказуемую тактику и свободные зоны противников. Особенно сильна команда гостей в реализации стандартов.



Я считаю, что «красно-чёрным» под силу отобрать важные турнирные баллы, для чего необходимо взять под контроль стандарты в исполнении противника и нейтрализовать Комличенко. Я предлагаю поставить именно на успех хозяев», — сказал Мостовой.

«Химки» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Корян, Игбун и Дядюн не дадут вратарям скучать «Химки» до сих пор ни разу не сыграли на «ноль».