«Спартак» – «Динамо» Москва: прогноз Бориса Миронова на игру КХЛ 28 сентября

Известный в прошлом хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.57.



«Красно-белые наконец-то смогли прервать свою проигрышную серию, одолев в тяжелой борьбе «Амур». Сложно сказать, чем бы завершилась игра, если бы в начале встречи судьи засчитали гол в ворота «Спартака».



Но, чтобы и как не складывалось, победа, как говорится, есть победа. После серии неудач она должна придать ребятам уверенность. Вернулись в строй легионеры, заработала атака.



«Динамо» после тяжелого старта (3 поражения кряду) выиграть пять последующих матчей, в том числе четыре на выезде. Единственной победы дома бело-голубые добились в игре со … «Спартаком». Было это неделю назад. Тогда спартаковцы были разгромлены со счетом 5:0.



Спартаковцы постараются дать бой, но слишком уж сильно нынешнее «Динамо», — сказал Миронов.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби Неделю назад бело-голубые победили принципиального соперника со счётом 5:0.