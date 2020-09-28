«Спартак» – «Динамо» Москва: прогноз Бориса Миронова на игру КХЛ 28 сентября

Известный в прошлом хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.57.
«Красно-белые наконец-то смогли прервать свою проигрышную серию, одолев в тяжелой борьбе «Амур». Сложно сказать, чем бы завершилась игра, если бы в начале встречи судьи засчитали гол в ворота «Спартака».
Но, чтобы и как не складывалось, победа, как говорится, есть победа. После серии неудач она должна придать ребятам уверенность. Вернулись в строй легионеры, заработала атака.
«Динамо» после тяжелого старта (3 поражения кряду) выиграть пять последующих матчей, в том числе четыре на выезде. Единственной победы дома бело-голубые добились в игре со … «Спартаком». Было это неделю назад. Тогда спартаковцы были разгромлены со счетом 5:0.
Спартаковцы постараются дать бой, но слишком уж сильно нынешнее «Динамо», — сказал Миронов.
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